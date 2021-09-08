الأرصاد ينبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة وجازان

الرياض - محمد عبدالله - نبَّه المركز الوطني للأرصاد عن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة؛ حيث يشمل التنبيه الذي يستمرّ إلى الساعة الـ8 من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى والمخواة، والمندق وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة.

كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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