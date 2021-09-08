«المرور السعودي» يوضِّح مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد «المرور السعودي» مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها داخل المملكة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إليه عبر الحساب الرسمي بموقع «تويتر» مفاده: «السلام عليكم.. الله يعافيك هل يسمح القيادة لزائر».

ورد الحساب الرسمي للمرور قائلًا «وعليكم السلام، تحدّد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة او انتهاء فترة صلاحيتها. يسعدنا تواصلك».

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