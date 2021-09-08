شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : تراجع معدل الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تراجعت 13565 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 13531 إصابة.

وسجل المعهد 35 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 23 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.