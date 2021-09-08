شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / «نزاهة» : إيقاف 282 مواطنا ومقيما منهم موظفين حكوميين بتهم الرشوة والتزوير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التحقيق مع 748 متهم في قضايا إدارية وجنائية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۲۸۲) مواطنا ومقيم منهم موظفين من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحج والعمرة، النقل والخدمات اللوجستية لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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