الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

غازكو توزع 56 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021، بإجمالي 56.25 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 75 مليون سهم.

حصة السهم:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية تداول، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 27 سبتمبر 2021.

أرباح غازكو:

وكانت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، قد ارتفعت بنسبة 58% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 36.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح “غازكو” بنسبة 57.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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