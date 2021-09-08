أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة مساء 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد عن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

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