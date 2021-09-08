استشاري: تأثير البخور على الرئة لا يختلف عن التدخين والشيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأستاذ المشارك في علوم السموم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد الأنصاري، أن تأثير البخور على صحة الرئة لا يختلف عن التدخين والشيشة.

الجرعة المستنشقة تحدد الضرر:

وأضاف الأنصاري خلال حواره إلى برنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية، أن الجرعة المستنشقة من البخور هي التي تحدد حجم الضرر، موضحًا أن أحد مؤسسي علم السموم البيئية أشار إلى أن جميع المواد سامة، والجرعة فقط هي التي تصنع الفرق وتجعل المادة سامة أو غير سامة.

تعديل السلوكيات:

ولفت إلى أن التعرض للبخور واستنشاقه لفترة طويلة يسبب مشاكل صحية للجهاز التنفسي أما استنشاقه بشكل غير مباشر وبقدر مقبول يخفف التعرض للمواد السامة، مشددًا على ضرورة تعديل الممارسات والسلوكيات في استخدامه.



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