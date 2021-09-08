توقعات بانخفاض درجات الحرارة لأول مرة منذ دخول الخريف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يحدث انخفاض نسبي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري في عدد من مناطق المملكة.

انخفاض درجات الحرارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن الانخفاض المتوقع في الحرارة سيتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى لنهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول فصل الخريف هذا العام.

رياح وغبار:

وتابع أن انخفاض درجات الحرارة سيشمل مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف وبعض مدن المنطقة الشرقية، مضيفاً أن باقي مدن الشرقية ستشهد رياحاً نشطة وغباراً متفاوتاً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

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