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قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، إنها باشرت خلال شهر المحرم 1443 اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطناً ومقيماً.
وقالت الهيئة: من الموقوفين موظفون بوزارات (الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والبيئة والمياه والتعليم والموارد البشرية والحج والنقل).
وأوضحت أن ذلك جاء لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وكشفت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 10:15 AM
في شهر المحرم الماضي ومن وزارات عدة بينها الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية"نزاهة" تعلن التحقيق مع 748 متهماً وإيقاف 282 والتهم تشمل "رشوة وتزويراً واستغلال سلطة"
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، إنها باشرت خلال شهر المحرم 1443 اختصاصاتها ومهامها من خلال التحقيق مع 748 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطناً ومقيماً.
وقالت الهيئة: من الموقوفين موظفون بوزارات (الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والبيئة والمياه والتعليم والموارد البشرية والحج والنقل).
وأوضحت أن ذلك جاء لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وكشفت الهيئة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
، "نزاهة" تعلن التحقيق مع 748 متهماً وإيقاف 282 والتهم تشمل "رشوة وتزويراً واستغلال سلطة" ،
المصدر : الخليج 365
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