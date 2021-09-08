محمد بن مسعود - الدمام - زيادة عدد المصليات المخصّصة لهم.. لتمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة. جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري. واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي. يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف. 08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 10:08 AM زيادة عدد المصليات المخصّصة لهم.. لتمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ناقشت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الخدمات التي تقدّم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي وسبل تعزيزها وتقديم الرعاية التي تمكّنهم من أداء العبادة بيسر وسهولة. جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس محمد علي فقيهي؛ بمقر الوكالة أمس، بالمدير التنفيذي لجمعية طيبة الحركية في المدينة المنورة عبدالله المطيري. واستعرض اللقاء أبرز المقترحات التي تعزّز التعاون بين الوكالة والجمعية فيما يخدم الفئة المستهدفة، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بما في ذلك زيادة عدد المصليات المخصصة لهم، وتوفير الماء والمصاحف والشاشات الإلكترونية، وآلية تنظيم الخدمات لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي. يُذكر أن وكالة شؤون المسجد النبوي خصّصت إدارة معنية بتقديم الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود العناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف. الكلمات المفتاحية ، شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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