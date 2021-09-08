، حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.