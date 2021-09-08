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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 09:21 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 8 مساءًحالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
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