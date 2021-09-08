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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 09:16 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).
، "الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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