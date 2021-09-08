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"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 09:16 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية بمنطقة الباحة.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم: مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة).

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، "الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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