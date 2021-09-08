، بعد صورة الرشاش في وجه المتظاهرة.. "طالبان" تحذّر: مقاتلونا لا يعرفون التعامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذبيح الله: المسيرات لا تحترم القانون وتبث الفوضى والحركة لن تسمح بأيّ بلبلة

بعد التظاهرات النسائية التي شهدتها العاصمة الأفغانية، أمس الثلاثاء، وفرّقتها حركة طالبان بالرصاص، خطفت صورة معبّرة الأنظار خلال الساعات الماضية، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل بين الصحافيين والناشطين الأفغان.

فالصورة وثّقت مشهداً يلخص واقعاً جديداً برمته تعيشه أفغانستان منذ سيطرة "طالبان" على الحكم.

وأظهرت اللقطة التي خطفتها عدسة مصوّر لرويترز، امرأة أفغانية مشاركة في المسيرة أمس، يواجهها عنصر من "طالبان" موجهاً نحوها رشاشه!

وكانت عناصر الحركة المتشدّدة قد أطلقوا الرصاص الحي في الهواء من أجل تفرقة المحتجات، كما أظهرت مقاطع فيديو مقاتلين ينهالون بالهراوات على بعض النسوة المشاركات في التظاهرة نحو القصر الرئاسي في كابل.

وتعليقاً على تلك المشاهد، قال ذبيح الله مجاهد؛ المتحدث باسم "طالبان"، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، للإعلان عن الحكومة العتيدة، إن مقاتلي الحركة غير مدرّبين للتعامل مع النساء والمحتجات، مطالباً المواطنين بعدم الخروج في مظاهرات في الوقت الحالي.

كما اتهم تلك المسيرات بعدم احترام القانون وبث الفوضى، مشدداً على أن "الحركة لن تسمح بتحركات قد توجد بلبلة في هذا الوقت الحرج"، أي فيما تتلمس الحركة سبيلها للحكم.

يُذكر أن ثلاث مسيرات على الأقل خرجت الثلاثاء في أنحاء كابل، في خطوة تعبير عن المعارضة لسياسة "طالبان".

فيما فرّق عناصر الحركة المحتجات بالرصاص الحي، كما سُجّل ضرب بعضهن بالهراوات.