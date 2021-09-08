تدشين الخطة الاستراتيجية لوكالة شؤون المسجد الحرام.. وتحديث رموز الشبكة اللاسلكية

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الخطة الاستراتيجية لوكالة شؤون المسجد الحرام والتحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية، وذلك بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعددًا من أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء معالي الرئيس العام ومساعديهم.

وقال السديس: نسعد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بكل عمل يسهم في تطور الخدمات وتقدمها، بما يعكس الصورة الإيجابية التي تبذل في بيت الله الحرام لقاصدية، وذلك انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد.

وقال مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد، إن الخطة تعنى بالإشراف على جميع أعمال وكالات الرئاسة في كافة الجوانب الخدمية والميدانية والتشغيلية والهندسية والعلمية والتوجيهية والإرشادية وتقييم سير الأعمال وفق جدولتها.

بالإضافة إلى إيصال الملاحظات المرصودة والبلاغات الواردة لعمليات الرئاسة وتمريرها لجهة الاختصاص ومتابعة سدادها ومعالجتها، وذلك سعياً من الوكالة على أن تكون الأعمال في الرئاسة أنموذجاً رائداً بين الجهات الحكومية لأهمية وقداسة المسجد الحرام التي شرفت الرئاسة بالعناية به، وحرصاً من الوكالة على تفعيل دورها واختصاصها في الإشراف العام على المسجد الحرام وساحاته وضمان تكامل منظومة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن من أساسيات الخطة التحديث الجديد لرموز الشبكة اللاسلكية بما يتواءم مع الهيكلة الإدارية الجديدة التي شهدتها الرئاسة مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم عقد عدة حلقات نقاش تعريفية لإيضاح ملامح الخطة.

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