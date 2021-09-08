المملكة الثالثة عالميًّا والأولى عربيًّا بمؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - احتلت المملكة، المرتبة الثالثة عالميًّا والأولى عربية في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

وقال تقرير مصور لبرنامج «هنا الرياض»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم، إن هذا التصنيف جاء بالتزامن مع عدد الجرعات المعطاة للقاح بالمملكة والتي بلغت 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين أكثر من 15 مليون شخص من سكان المملكة من مواطنين ومقيمين.

كما جاء هذا التصنيف في الوقت التي أعلنت فيه المملكة عن بدء إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد صحيًّا في المملكة ممن لديهم اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

اقرأ أيضا:

«البلديات» توضح اشتراطات تسليم طلبات التوصيل المنزلي للحد من كورونا

الصحة العالمية: وصلنا للمستوى المسطح لمؤشرات جائحة كورونا