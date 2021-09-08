أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بالقطاع الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - تفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ميدانياً أمس أعمال معالجة التشوه البصري التي تقوم بها الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها، في مواقع متفرقة بالقطاع الجنوبي من المنطقة.

والتقى أمين منطقة جازان خلال الجولة برؤساء البلديات بمحافظتي العارضة والحرث ومراكز القفل والموسم والسهي والمضايا، ورؤساء غرف عمليات معالجة التشوهات البصرية وقادة مسارات معالجة وإصلاح الأساسيات الخمس، مطلعاً على خطط تلك البلديات وجداولها الزمنية لمعالجة التشوهات البصرية التي تشمل حفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والنظافة العامة، ومخلفات البناء، والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات.

وأكد بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة الـ 25 مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق "بلدي " وخدمة صور وأرسل، لتقوم الأمانة والبلديات بإدراجها ضمن خطط المعالجة، أو بالتواصل على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ( 940) .

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