تقرير يكشف عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، نحو 216.42 ريال (57.71 دولار).

وتراجع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 189.36 ريال (50.50 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، نحو 162.31 ريال (43.28 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.24 ريال (33.66 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، نحو 6735 ريالا (1796 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1514.91 ريال (403.98 دولار).

هبطت أسعار الذهب الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1817.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1819.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب.. الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي.

"المستثمرون يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم مثل الذهب ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر".

وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس/ آب.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.