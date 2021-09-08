سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر/أيلول 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ارتفاع طفيف.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها الكويت الوطني، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

الإمارات الأولى عالميا في الاستثمار بمصر

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي المصرية، إن الإمارات تساهم في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار.

وتابعت: كما أن الإمارات تساهم بأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري، وذلك حسب بيان صدر عقب لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي بالقاهرة.

وأضافت المشاط، إن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو ويمكن العمل على مضاعفته، وأن السوق الإماراتي، يعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.170 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 52.01 جنيه للشراء، و 52.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع.