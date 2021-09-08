فتيحي القابضة تعلن عن موعد إيداع مبالغ تعويض إلغاء أسهم تخفيض الرأسمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة أن إيداع مبالغ التعويض من إلغاء الأسهم الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة للمساهمين المستحقين سيتم بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021م، وذلك من خلال إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية.

تحديث البيانات:

ودعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية تداول، اليوم الأربعاء، مساهميها إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع مبالغ التعويض في حساباتهم لدي البنوك.

تعثر الإيداع:

ولفتت فتيحي القابضة إلى أنه في حال تعثر عملية الإيداع، يرجى مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لاستلام مبالغ التعويض نقداً، أو الاتصال على بنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816، أو التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني: [email protected] – أو هاتف: 2604200 – 012.



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