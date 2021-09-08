أسمنت الرياض تعلن توزيع 120 مليون ريال أرباح فصلية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض عن قراره بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021م.

120 مليون سهم:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية أن إجمالي المبلغ الموزع 120 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 120 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع واحد ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10.

وتابع أسمنت الرياض أن تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم الخميس 09/02/1443 هـ الموافق 16/09/2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما يكون تاريخ التوزيع 3 أكتوبر 2021.

تحويل مباشر:

وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، حيث أهابت الشركة بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.



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