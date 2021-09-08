أهالي الطرشية الجديدة يطالبون بإعادة المطبات لإنقاذ الأرواح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

يشكو سكان أهالي قرية الطرشية الجديدة التابعة لمحافظة صامطة بجازان من تفاقم معاناتهم من الطريق السريع والممتد بشكل مستقيم من دوار الطرشية إلى قرية الخضراء وعدم إعادة المطبات الصناعية السابقة في الشارع العام والذي يخترق قرية الطرشية القديمة والطرشية الجديدة والمحالّ التجارية رغم المطالبات السابقة من الأهالي في ظل تجاهل الجهات المعنية وتجاهل شكواهم مما أدى إلى زيادة الحوادث المرورية في التقاطعات بشكل يومي.

تكرار الحوادث:

وأكد أهالي قرية الطرشية الجديدة لـ”متابعات الخليج 365” أنهم يعانون بشكل كبير من عدم إعادة المطبات الصناعية السابقة في الشارع العام وذلك بعد إعادة سفلتة الشارع وعدم إعادة المطبات السابقة في مكانها السابق مما أدى إلى تكرار سيناريو الحوادث المرورية والذي كان آخرها صباح يوم أمس في المدخل الشرقي لقرية الطرشية الجديدة حيث أبدى الأهالي تذمرهم من عدم تجاوب الجهات المعنية في المحافظة.

تقاطعات مميته:

وأضاف الأهالي أن هذه التقاطعات خطيرة جدا ومميتة وتشكل خطراً حقيقياً وكبيراً على مرتادي وسالكي هذا الشارع العام ويهدد حياتهم بسبب السرعة الزائدة والازدحام الكبير في تقاطع شارع العام ومقابل المحلات التجارية وأيضا المدخل الشرقي لقرية الطرشية الجديدة ولا نعلم سبب تجاهل الجهات المعنية بهذا الشأن رغم وجود مطبات سابقة قبل إعادة سفلتة الشارع العام.

حيوية الطريق:

وأشار الأهالي إلى أن هذا الطريق الذي يمتد بشكل مستقيم لأكثر من 5 كيلو ويخترق عدة قرى يشكل خطراً على سالكي الطريق من الأطفال وكبار السن حيث إن الطريق حيوي وتسلكه يومياً مئات المركبات والشاحنات وتقع فيه عدة حوادث بشكل يومي ولكن لم نرَ أي مبادرة من الجهات المعنية بهذا الطريق رغم المطالبات السابقة.

إعادة المطبات:

فيما استغرب الأهالي بسبب عدم إعادة المطبات الصناعية السابقة والتي كانت موجودة قبل إعادة السفلتة من قبل الشركة المنفذة للمشروع وتفاقمت المعاناة يوماً بعد يوم، مؤكدين أنهم على استعداد لإعادة المطبات السابقة في مكانها على حسابهم الخاص في حالة عدم تجاوب الجهات المعنية وذلك من أجل التخفيف من السرعة الزيادة في التقاطعات والتقليل من الحوادث المرورية التي تحصل بشكل يومي.

وناشد أهالي قرية الطرشية الجديدة عبر” متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إعادة المطبات الصناعية السابقة في مكانها وأن يصل صوتهم ويجدوا تفاعلاً مع مطالبهم في ظل دولتنا المباركة التي سخرت الغالي والنفيس لراحة مواطنيها والمحافظة على الأرواح.

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