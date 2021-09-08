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لَقِيَ 40 شخصًا على الأقل مصرعهم، إثر حريق نشب في سجن تانجيرانج بإقليم بانتن في إندونيسيا اليوم.
وذكرت المتحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق؛ مشيرة إلى أن السلطات تُخلي السجن.
وكشفت أبريانتي أنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على السجن، الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلًا ولكن يضم أكثر من 2000 سجين، مضيفة أن الحريق تم إخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:26 AM
السلطات قامت بإخلائهإندونيسيا.. مصرع 40 شخصًا على الأقل إثر حريق داخل سجن تانجيرانج
لَقِيَ 40 شخصًا على الأقل مصرعهم، إثر حريق نشب في سجن تانجيرانج بإقليم بانتن في إندونيسيا اليوم.
وذكرت المتحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق؛ مشيرة إلى أن السلطات تُخلي السجن.
وكشفت أبريانتي أنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على السجن، الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلًا ولكن يضم أكثر من 2000 سجين، مضيفة أن الحريق تم إخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى.
، إندونيسيا.. مصرع 40 شخصًا على الأقل إثر حريق داخل سجن تانجيرانج ،
المصدر : الخليج 365
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