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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من "4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.
وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:26 AM
تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة على الرياض والقصيم والشمالية وحائلانخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً نسبياً في الحرارة من "4" لـ "5" درجات مئوية في نهاية هذا الاسبوع.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تسجّل العظمى نهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف وبعض مدن الشرقية.
وتابع: باقي المدن تبقى، كما هي، مع رياح نشطة وغبار متفاوت "إلا أن يصرفها الله".
، انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يبشّر ويتوقّعها من 4 لـ 5 درجات ،
المصدر : الخليج 365
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