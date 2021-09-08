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ضرب زلزالٌ بقوة 7.4 درجة، مناطق في جنوب غرب مكسيكو سيتي، الليلة الماضية، ما تسبّب في اهتزاز المباني، وخروج الناس إلى الشوارع.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بُعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو، وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.
وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عالٍ "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلو متر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".
وأدى الزلزال، الذي استمر أقل من دقيقة، إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:21 AM
تسبّب في اهتزاز المباني وخروج الناس إلى الشوارعزلزال يضرب جنوب غرب المكسيك بقوة 7.4 درجة
ضرب زلزالٌ بقوة 7.4 درجة، مناطق في جنوب غرب مكسيكو سيتي، الليلة الماضية، ما تسبّب في اهتزاز المباني، وخروج الناس إلى الشوارع.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بُعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو، وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.
وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عالٍ "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلو متر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".
وأدى الزلزال، الذي استمر أقل من دقيقة، إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.
، زلزال يضرب جنوب غرب المكسيك بقوة 7.4 درجة ،
المصدر : الخليج 365
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