محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت كوريا الجنوبية 2050 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 265 ألفًا و423 إصابة. وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء بأن البلاد سجلت أربع حالات وفاة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2334 حالة. مصر سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290773، من ضمنها 243297 حالة تم شفاؤها، و16811 حالة وفاة. 08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 08:21 AM خلال الساعات الـ24 الماضية كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 2050 إصابة جديدة و378 حالة بمصر كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 2050 إصابة جديدة و378 حالة بمصر سجلت كوريا الجنوبية 2050 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 265 ألفًا و423 إصابة. وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء بأن البلاد سجلت أربع حالات وفاة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2334 حالة. مصر سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 290773، من ضمنها 243297 حالة تم شفاؤها، و16811 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 2050 إصابة جديدة و378 حالة بمصر ،

المصدر : الخليج 365

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