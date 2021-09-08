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المغامسي بعد إحالة مدير الأمن العام للتحقيق: "لا يستقيم أمر النّاس إلا بمعاقبة المسيء"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الشيخ صالح المغامسي، اليوم الأربعاء، على الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد والتحقيق.

وقال صالح المغامسي:"دلّ القرآن على أنه لا يستقيم أمر النّاس إلا بمعاقبة المسيء ، ومكافأة المُحسن".

ويواجه الحربي تهمًا بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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