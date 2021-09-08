قصة ملهمة لمواطن حصل على مكافأة لإبلاغه عن قضية فساد رغم تعرضه للسجن

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن «وبران آل كليب»، تفاصيل بلاغه إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي حصل بموجبه على مكافأة، رغم حكم صدر بحقه بالسجن أثناء تتبعه إحدى القضايا دون علمه بالإجراءات النظامية.

وقال «وبران» خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، إنَّ تفاصيل البلاغ تعود إلى وقائع مدعومة بالمستندات، تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتضمن حصول نجل أحد عمداء إحدى الجامعات.

واستكمل: جمعت المعلومات المتداولة والوثائق وتقدمت بها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووجدت لدى أعضائها تجاوبًا.

وحول خطأ ارتكبه «وبران» في تداوله «هاشتاق» المتعلق بالقضية، ونشره اسما لم يكن لشخص مدان، قال: نشرت اسم أحد العمداء بالجامعة ولم أكن ملمًّا بخطأ التشهير، فرفع صاحب الشأن قضية وصدر حكم على بالسجن؛ لأنني أخطأت.

وتابع: قدمت بلاغًا وبعد 8 شهور تواصلت معي الهيئة وأبلغوني بإيداع مكافأة وتلقيت رسالة بإحالة البلاغ كاملًا إلى جهات التحقيق، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة بتقديم بلاغات بشأن أي وقائع مماثلة.

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