«الغرف السعودية»: التقنية أكثر القطاعات الجاذبة لعمل المرأة بنسبة توطين 25%

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات باتحاد الغرف السعودية المهندس محمد سياف آل خشيل، اليوم، أن قطاع التقنية هو أكثر القطاعات الجاذبة لعمل المرأة، ووصلت نسبة التوطين النسائي في القطاع التقني 25%.

وقال محمد آل خشيل خلال مداخلة مع برنامج «الشارع السعودي» المذاع عبر فضائية «السعودية»، إن مستهدفات رؤية المملكة 2030 طموحة، ونحن قادرين على تحقيقها وتجاوزها أيضًا والأرقام هي التي ستحكم، فاليوم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي فحجمه 40 مليار، والمتوقع أن يصل لـ 100 مليار ريال بحلول 2025، وهذا أكثر من المستهدف.

وأشار إلى أن النمو في قطاع التقنيات الناشئة وصل سنويًّا لـ26%، والخدمات السحابية ينمو بمعدل 20% سنويًا أيضًا.

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