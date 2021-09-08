شكرا لمتابعة خبر عن حكم بالسجن ضد 22 مواطنًا منعوا إمام مسجد من الخطابة في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف، حكمًا بالسجن لمدة شهر وغرامة 2000 ريال لـ 19 متهما لقيامهم بمنع إمام وخطيب مسجد من الدخول إلى الجامع يوم الجمعة، ومن الصعود على المنبر.

وعاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن 10 أيام لاشتراكهم في الجريمة ذاتها، والتي برروها بعدم رغبتهم في إمامة المدعي، بحسب عكاظ.

وكانت النيابة العامة طالبت بتطبيق عقوبة تعزيرية على المتهمين لقاء ما قاموا به وتحريضهم ضد موظف عام.