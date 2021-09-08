إجراء جديد يمنع التفويض لغير المستأجرين

رخص القيادة
وحسب البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء والصادرة عن إدارة المرور فقد بلغ عدد رخص القيادة الصادرة بالمناطق الإدارية لعام 1440- 1441، في منطقة الرياض 687.673، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 111.966 رخصة، والمدينة المنورة 18.003، والقصيم 5.814، والمنطقة الشرقية 119.637، وعسير 26.636، تبوك 5.977، حائل 11.813، الحدود الشمالية 4041، نجران 71711، جازان 13622، الباحة 40070، وأخيرا الجوف 9606.
شروط التفويض السابقة
01 - وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى المفوض
02 - تسجيل جميع المخالفات المرورية على المفوض بقيادة المركبة
03 - لا يقبل إلا تفويض شخص واحد فقط
04 - يجدد التفويض
كل 3 أشهر
05 - توقيع المفوض على مستندات لكي تمكن من استخدام المركبة
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