شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ في علوم السموم: البخور قد يضر بالصحة كالتدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الأستاذ المشارك في علوم السموم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد الأنصاري، أن أي شيء نسيء استخدامه قد يتحول لمادة سامة تضر بالصحة.

وضرب الأنصاري مثالا بالبخور، موضحا أنه إذا قام الشخص باستنشاق البخور بطريقة مبالغ فيها قد يضر بصحته وجهازه التنفسي، ولا يختلف الضرر عن ضرر التدخين والشيشة.

وقال الأنصاري: "في علم السموم كل المواد سامة، والجرعة هي من يصنع الفرق، الجرعة هي التي تحدد إذا تصبح المادة سامة أو لا".