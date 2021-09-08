«الأرصاد» عن طقس الأربعاء: أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصادِ، في تقريرِه لطقس الأربعاء، هطولَ أمطار رعديَّة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

ووفق التقرير، تنشط الرياحُ السطحيَّةُ المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، وطريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة غربية إلى شمالية غربية بسرعة بسرعة 20-55 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليجُ العربيُّ؛ فيشهدُ رياحًا سطحيَّة غربيَّة إلى شماليَّة غربيَّة بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيانٌ تفصيليٌّ بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا بالدرجة المئوية:

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