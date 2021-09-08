«البلديات» توضح اشتراطات تسليم طلبات التوصيل المنزلي للحد من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، أن هناك اشتراطات يجب الالتزام بها أثناء تسليم الطلبات للتوصيل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب المنشآت الغذائية.

ونشرت الوزارة إنفوجرافا، عبر حسابها الرسمي بتويتر، قالت فيه إنه تلزم منشآت المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، و(الكافتيريات) ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات، أو ما يماثلها ممن يقدم هذه الخدمة للمستهلكين باستيفاء الشروط التالية:

- يشترط تسجيل رقم اشتراك العميل وساعة التوصيل لكل طلب في سجل.

- يشترط وضع لوحة واضحة في مكان بارز وظاهر في داخل المنشأة، تحتوي على الصور الشخصية وبيانات العاملين في خدمة التوصيل المنزلي.

- يشترط أن تكون جميع الأدوات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف والأسطح التي تلامس المواد الغذائية نظيفة وجافة، وفي حالة جيدة باستمرار، وغير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

- يشترط فصل تعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص، بعضها عن بعض.

- إغلاق وتغليف الطلب بشكل آمن ومحكم بالطرق المعتمدة

- أن تكون وسيلة النقل مخصصة فقط لخدمة التوصيل المنزلي، ولا يجوز استخدامها في أغراض أخرى.

- عدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة أو صندوق الدراجة النارية مباشرة، خاصة المواد الغذائية التي تنقل في درجة حرارة الغرفة.

- تزود وسيلة النقل بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية (الساخنة والباردة) وجهاز قياس درجة الحرارة.

- أن تكون وسيلة النقل باسم المؤسسة أو المنشأة التي تقدم الخدمة.

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