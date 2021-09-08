، التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انتزع منتخب سوريا التعادل 1-1 من الإمارات، اليوم الثلاثاء، حاصدًا أول نقطة في رصيده بالدور الأخير من الطريق إلى قطر، وذلك على ملعب الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقدم منتخب الإمارات في الشوط الأول عبر هدف علي مبخوت في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق البديل محمود البحر (64).
وضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ملعب كأس العالم في سوون.
سجل هدف الفوز الثمين للمنتخب الكوري البديل تشانغ هوون كوان في الدقيقة 60.
التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
انتزع منتخب سوريا التعادل 1-1 من الإمارات، اليوم الثلاثاء، حاصدًا أول نقطة في رصيده بالدور الأخير من الطريق إلى قطر، وذلك على ملعب الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقدم منتخب الإمارات في الشوط الأول عبر هدف علي مبخوت في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق البديل محمود البحر (64).
وضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ملعب كأس العالم في سوون.
سجل هدف الفوز الثمين للمنتخب الكوري البديل تشانغ هوون كوان في الدقيقة 60.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:20 PM
في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم2022
انتزع منتخب سوريا التعادل 1-1 من الإمارات، اليوم الثلاثاء، حاصدًا أول نقطة في رصيده بالدور الأخير من الطريق إلى قطر، وذلك على ملعب الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقدم منتخب الإمارات في الشوط الأول عبر هدف علي مبخوت في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب السوري التعادل عن طريق البديل محمود البحر (64).
وضمن المجموعة ذاتها يوم الثلاثاء أيضًا، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ملعب كأس العالم في سوون.
سجل هدف الفوز الثمين للمنتخب الكوري البديل تشانغ هوون كوان في الدقيقة 60.
، التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة الإمارات وسوريا .. وكوريا تهزم لبنان بصعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.