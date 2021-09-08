، مدرب الأخضر "رينارد" : حللنا المنافس بشكل دقيق .. و"الشهري" : درسنا الخصم بشكل مثالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة عمان

قال الفرنسي "رينارد" مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إن الفوز على عُمان في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 (1-0)، الثلاثاء، جاء بعد دراسة مستفيضة لأداء المنافس، إضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها لاعبو الأخضر.



وأضاف رينارد خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة التي احتضنها ملعب السلطان قابوس: "حللنا المنافس بشكل دقيق، كنا نعلم أن اندفاعنا نحو الهجوم بكثافة سيعرض مرمانا إلى الخطر، لذلك قضينا دقائق المباراة ونحن نعمل بطريقة متوازنة، الأمر الذي مكننا من تحقيق نقاط المباراة".



وزاد : "لا بد أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ في المباريات المتبقية من التصفيات، فهي تحتاج إلى تركيز مضاعف أكثر مما مضى".



واختتم :" بالتأكيد أن مباراة عُمان كانت صعبة للغاية، وهذا أمر وضعناه في حساباتنا، وبالطريقة التي وضعناها، مع الخبرة الواسعة التي يتمتع بها اللاعبون، والنضج اللازم، نجحنا في كسب المواجهة».

من جانب آخر تحدث مهاجم الأخضر صالح الشهري، عقب المباراة قائلاً : "تمكنا من التغلب على ظروف المباراة، من قوة المنتخب المنافس والرطوبة العالية، وذلك بفضل دراستنا للمنتخب العماني، بشكل مثالي مكننا من تحقيق الهدف الذي بحثنا عنه".