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قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".
وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.
وزير الرياضة "الفيصل": "ألف مبروك يا صقور .. فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله"أحمد سرور الخليج 365 2021-09-07
قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".
وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:12 PM
بعد تجاوز عقبة عمان نحو مونديال 2022 والتمسك بالصدارة
قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، وزير الرياضة ، التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، بعد الفوز المستحق والثمين على شقيقهم العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن إطار الدور النهائي (الجولة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال "الفيصل" من خلال تغريدة له، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا صقور، فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله".
وكان الأخضر السعودي قد كسب نظيره العماني بهدف وحيد أحرزه صالح الشهري ، أبقى الأخضر في صدارة المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا.
، وزير الرياضة "الفيصل": "ألف مبروك يا صقور .. فوز مهم ومستوى مشرف بحمدالله" ،
المصدر : الخليج 365
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