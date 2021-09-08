، شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام ،

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استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.
ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.
ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ "المعجزة"، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بوساطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.
شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08
استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.
ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.
ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ "المعجزة"، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بوساطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:25 AM
تمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة
استطاعت طفلة أن تبقى على قيد الحياة بعدما اختفت وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمدة على بعض المهارات التي ساعدتها على النجاة، وفق سبوتنيك.
وتفصيلاً، قالت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، إن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اختفت وسط الأدغال في أستراليا، وتمكنت من العثور على مصدر للمياه ساعدها على النجاة.
ونشرت "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد قصة الطفلة، التي قضت 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.
ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفلة وصفا نجاتها بـ "المعجزة"، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو لها بوساطة مروحية يظهر كيف كانت تحيا وسط الأدغال قبل إنقاذها.
، شاهد.. طفلة تنجو بـ "معجزة" بعد اختفائها في أدغال أستراليا لـ 3 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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