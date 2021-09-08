محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء. "الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-08 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء. 08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 01:28 AM تشمل الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا تشمل الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء. ، "الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

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