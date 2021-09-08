شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتلقى رسالة من سفير العراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة من سفير العراق في المملكة عبدالستار هادي الجنابي.

وتمنى السفير العراقي لآل الشيخ موفور الصحة، وذلك في أعقاب أزمته الصحية الأخيرة، والتي أجرى على اثرها عملية جراحية.

ونشر آل الشيخ صورة باقة من الورد أرسلها له السفير الجنابي مع رسالته، موجها له الشكر بقوله: "أشكر سعادة سفير دولة العراق الشقيقة، حفظه الله ولا أراه والعراق الغالي أي مكروه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية قبل أيام، حيث كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش أن آل الشيخ تأخر في إجراءه لتلك العملية ما أدى لمضاعفة صعوبتها.