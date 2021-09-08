نشرة «عاجل».. إنهاء خدمة مدير الأمن العام وإقرار نظام الانضباط الوظيفي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق، وإقرار نظام الانضباط الوظيفي، والأمير خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية ، وإيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول بينها الإمارات، وتغلب الأخضر على عمان.

وإلى تفاصيل النشرة:

وجهت له تهم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق

صدر اليوم أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

إقرار نظام الانضباط الوظيفي وإجراءات لحماية الأراضي السعودية.. 7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

إقرار نظام الانضباط الوظيفي وإجراءات لحماية الأراضي السعودية.. 7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، والتي أقر خلالها المجلس نظام الانضباط الوظيفي وإجراءات لحماية الأراضي السعودية.

معايير جديدة لتقييم ومعاقبة الموظفين.. ماذا تعرف عن نظام الانضباط الوظيفي؟

وافق مجلسُ الوزراءِ، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي.

ويتضمَّن نظامُ الانضباطِ الوظِيفي، معايير ومفهومًا جديدًا لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة.

برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 14 سبتمبر

تنطلق قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يوم 14 سبتمبر الجاري.

«التعليم» تحدد المدة المتبقية على موعد احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني

أعلنت وزارة التعليم، أن المدة المتبقية على موعد بداية احتساب الغياب لطلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ هي 5 أيام.

الأمير خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن المملكة

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع إنه تفقد اليوم، القوات الجوية الملكية السعودية، للاطلاع على ما وصلت إليه من جاهزية قتالية عالية.

الداخلية: إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من 3 دول بينها الإمارات

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول.

محام: إخضاع الطلبة مرتكبي جريمة تصوير المعلمين لـ«الأحداث».. 6 عقوبات تنتظرهم

قال المحامي خالد أبو راشد، إنَّ الطالبَ الذي تثبُتتْ إدانتُه بجريمةِ تصوير المعلمين والمعلمات، سوف يخضع لعقوباتِ نظامِ الأحداث.

«الصحة» تؤكد على مأمونية اللقاحات بالمملكة وتكشف الفئة العمرية المناسبة لكل منها

جددت وزارة الصحة التأكيد على أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وتساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

«الأرصاد»: حالة مطرية على 5 مناطق تبدأ السبت وتستمر أياما

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية جديدة تبدأ السبت المقبل، وتستمر لعدة أيام على مناطق: «عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة».

فيديوجراف.. 7 إيضاحات من التعليم بشأن المقررات الإلكترونية ومنصة مدرستي

قالت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إنَّ المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة في «منصة مدرستي»، أسلوب تشويقي وتفاعلي لتعزيز جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلّم.

الزعاق: الـ120 يومًا القادمة «الأهم في السنة» لهذه الأسباب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنَّ الـ«120» يوما القادمة تعد الأيام الأهم في السنة

غزلان المغربي.. فتاة سعودية تقتحم مهنة صيانة الجوالات وتكشف عن حلمها

لم تعد مهنة صيانة الجوالات حكرا على الرجال، فقد اقتحمتها المواطنة غزلان المغربي التي تملك محلا لصيانة الجوالات منذ 2015.

وكيل الصحة يكشف لـ«عاجل» سبب عدم إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ18 عامًا

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إمكانية تلقي من دون الـ18 عامًا لقاح أسترازينيكا.

موعد يوم الوطني السعودي الـ91 وشعار ومراسم الاحتفال به

تشهد السعودية في يوم 23 سبتمبر من كل عام مراسم الاحتفال بيوم الوطني السعودي والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ91 لتأسيس المملكة بموجب المرسوم الصادر من المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم عام 1932.

«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق تستمر يومين

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة يومي الخميس والجمعة على مناطق: «عسير ، جازان، الباحة» مشيرً إلى أن تأثيرها يمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

«طالبان» تكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الجديدة هو الملا محمد حسن، على أن يتسلم عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.

الإرياني يقدم دلائل على تلاعب ميليشيا الحوثي في ملف تعذيب الإغبري

قال وزير الإعلامي والثقافة اليمني معمر الإرياني، إنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران دفنت ملف جريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الإغبري بإعدامها أربعة من المتهمين.

متحدث الجيش الليبي يكشف حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شائعات منتشرة على ومواقع التواصل الاجتماعي حول اغتياله.

الأخضر يتغلب على عمان بهدف نظيف ويتصدر مع أستراليا المجموعة الثانية

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نسق الانتصارات، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا من بين أنياب مضيفه العماني، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، لحساب الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وزير الرياضة: انتصار الأخضر الثمين جاء مصحوبًا بعرض مشرف

أبدى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، سعادته الغامرة بفوز المنتخب الوطني خارج القواعد على حساب مضيفه العماني، مشددًا على الانتصار الثمين جاء مصحوبًا بعرض مشرف.