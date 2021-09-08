محافظ «الصناعات العسكرية»: «الدفاع العالمي» يتيح فرصًا كبيرةً.. أبواب المملكة مفتوحة

الرياض - محمد عبدالله - قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إنَّ معرض الدفاع العالمي يتيح فرصًا كبيرةً أمام العارضين والمستثمرين للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحدٍ من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأكد «العوهلي» أنَّ أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية وذلك وفق إطار تشريعي محكم يحمي مصالح الأطراف كافة، وفق قناة «الإخباريَّة».

ويجمع معرضُ الدفاع العالمي المقام في الرياض بنسخته الأولى، شركاتٍ رائدة في مجالي الدفاع والأمن بما فيها شركات عالميَّة.

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