رفع الطاقة الاستيعابية اليومية في الحرم المكي إلى 70 ألف

رفعت وزارة الحج والعمرة الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام إلى 70 ألف معتمر يوميا وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة المستويات، مبينة أنه يمكن الحجز لأداء العمرة عبر تطبيق توكلنا.



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