المطالبات المالية تتصدر قضايا الدرجة الأولى بـ22.5%

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر محرم لعام 1443 ورود 68.412 قضية، منها قضايا الأحوال الشخصية 30.944 بنسبة 45.2%، والقضايا العامة 26.820 بنسبة 39.2%، والقضايا الجزائية 10.648 بنسبة 15.6%، في جميع مناطق المملكة. القضايا الواردة 68.412 الأحوال الشخصية 30.944 45.2% القضايا العامة 26.820 39.2% القضايا الجزائية 10.648 15.6% أكثر القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى المطالبات المالية 4.7% 6.299 3.544 3.804 2.855 دعاوى العقار 3.6% 2.192 قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها 3.1% 1.896



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