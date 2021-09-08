إنهاء صيانة باب الكعبة وإطار الحجر الأسود

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كل الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة، وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل.
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