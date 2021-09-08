خدمات متكاملة لاستيراد المنتجات الحيوانية

اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، مع مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، ومدير عام جمرك المطار مشعل بن حسن الزبيدي، إضافة إلى مديري الشركات والقطاعات ذات العلاقة بشأن عمليات الشحن والاستيراد والتصدير.

ودعا الغامدي في تصريح لـ«دوت الخليج» المستفيدين لاستخدام خدمات منصة زراعي أو منصة «أنعام بلس» عبر الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login، للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات، مشيرا إلى أن منصة «أنعام بلس» الإلكترونية، تستهدف استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، و تسمح للمواطنين والشركات طلب الموافقة والحصول على إذن استيراد المنتجات الحيوانية، كما أن منصة «أنعام بلس» تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

وأوضح أنه يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية وتقديمه، وأن جميع الشحنات التي تصل إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل 15 يومًا على الأقل من تاريخ إذن الاستيراد لن يسمح للإرسالية بالدخول إلى المملكة. كما أكد الغامدي أهمية التعاون والتكامل لتطبيق كافة الإجراءات النظامية للحد من دخول الآفات النباتية والأمراض الحيوانية المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال شحن الإرساليات الحيوانية والنباتية إلا بعد إذن استيراد مسبق، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه، وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي. كما تم إعطاء مهلة للمؤسسات والشركات لاستكمال إجراءات التسجيل حتى تاريخ 1442/04/01هـ.

وأوضحت الوزارة، أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد. وأشارت، إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: «عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر»، إضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على: «الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة»، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة. وبينت الوزارة، أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضروات والفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقًا لكل ترخيص، إضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير. ووقف الغامدي على مكاتب الفسح في الشحن وصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على سير العمل في محاجر المطار، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر.