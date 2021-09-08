نائب وزير الدفاع يتفقد القوات الجوية السعودية



‏بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تفقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم في زيارة القوات الجوية الملكية السعودية ، اطلع خلالها على ما وصلت إليه القوات الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها.

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