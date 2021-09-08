الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

توقعات بأمطار ورياح وغبار اليوم على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

رياح وغبار:

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة، وتمتد حتى منطقة نجران، وطريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.



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