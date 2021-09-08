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كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 12:12 AM
ابتداءً من الغد.. وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق "توكلنا"وزارة الحج ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر
كشفت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن أنها سترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًا.
يتم هذا ابتداءً من الغد وبالإمكان الحجز عن طريق تطبيق توكلنا.
، وزارة الحج ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر ،
المصدر : الخليج 365
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