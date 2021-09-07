شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأحمدي ينقل تحيات القيادة للرئيس الصربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية صربيا، للرئيس ألكسندر فوتشيتش.

ونقل السفير الأحمدي للرئيس خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

فيما حمّله رئيس جمهورية صربيا تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، معبراً عن تقديره للمملكة حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.