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رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا

يمكن الحجز عبر تطبيق توكلنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.

وأكدت الوزارة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يمكن الحجز عبر تطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12- 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين “جرعتين”، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

التصاريح عبر اعتمرنا وتوكلنا: 

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي “اعتمرنا وتوكلنا”، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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